Рассуждение почему надо рыхлить почву?

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Рассуждение почему надо рыхлить почву?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Почву надо рыхлить, потому что после этого, она становится более полодородной.
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