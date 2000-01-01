Почему на Руси нельзя было казнить обижать Юродивого, кто он такой?

Гость: Гость:

Вообще "юродивыми" называются больные. полусумасшедшие люди, но так было не всегда.На Руси такие люди считались святыми, не умеющими лгать просто по определению.Они просили деньги за молитву о том человеке, который дал эти деньги. Если имеется в виду сцена из "Бориса Годунова", то там это хорошо видно.