1 т 3ц=...ц 6ц 42кг=...кг 7000ц=...т 70ц=...кг 27ц 52кг=...т...кг 7т 100кг=..ц 2000кг=...т 93000кг=...ц 3080ц=...т...ц 850т=...ц

Гость: Гость:

1 т 3 ц =1003ц 2) 642 кг3)7т4) 2700кг 5) 2 т 752 кг 6)7100 кг 8) 2 т 9)930 кг 10) 3 т 80 ц 11) 850000 ц вроде бы так