Из двух посёлков расстояние между которыми 40 км одновременно навстречу друг друг?? вышли 2 пешехода.скорость одного 4км/ч а другого 5км/ч.какое расстояние будет между ними через 3 часа?

Математика
Из двух посёлков расстояние между которыми 40 км одновременно навстречу друг друг?? вышли 2 пешехода.скорость одного 4км/ч а другого 5км/ч.какое расстояние будет между ними через 3 часа?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
5+4=9(км/ч)-скорость сближения9*3=27км

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