Из двух посёлков расстояние между которыми 40 км одновременно навстречу друг друг?? вышли 2 пешехода.скорость одного 4км/ч а другого 5км/ч.какое расстояние будет между ними через 3 часа?

Математика

Из двух посёлков расстояние между которыми 40 км одновременно навстречу друг друг?? вышли 2 пешехода.скорость одного 4км/ч а другого 5км/ч.какое расстояние будет между ними через 3 часа?

Автор: Гость