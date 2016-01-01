Оленка и паросолька у видминковых формах
Українська мова
Оленка и паросолька у видминковых формах
Ответ(ы):
Гость:
Н.в. Оленка, парасолька Р.в. Оленки, парасольки Д.в Оленці, парасольці З.в Оленку, парасольку О.в Оленкою, парасолькою М.в на Оленці, на парасольці К.в Оленко, парасолько
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