При сгорании 36г органического вещества образовалось 52,8г CO2 и 21,6г H2O. Относительная молекулярная масса данного вещества равна 180. Определите формулу вещества. Помогите:D

Гость: Гость:

N(Вещества)=36/180=0,2моль n(СO2)=52.8/44=1.2моль n(H2O)=21.6/18=1.2моль n(O)=1.2моль+2,4моль=3,6моль m(O)=3.6моль*16=57,6г Слева 36г+57,6г=93,6г Справа 52,8+21,6=74,4г Есть кислород значит и его 93,6г-74,4г=19,2г (разделим на 16 и будет 1,2моль) Итого Кислорода 1,2/0,2=6 Водород 2,4/0,2=12 Углерод 1,2/0,2=6 С6Н12О6 глюкоза