Рассчитайте какой объем водорода н.у. образуется при взаимодействии 27 алюминия и HCI

Гость: Гость:

2Al + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2 ( водорода получается в полтора раза больше чем было Al ) кол=во алюминия 27/27 = 1моль. , водорода будет 1,5 моль. или 1,5 * 22.4 = 33.6л ( н. у.)....