Рассчитайте какой объем водорода н.у. образуется при взаимодействии 27 алюминия и HCI

Математика
Рассчитайте какой объем водорода н.у. образуется при взаимодействии 27 алюминия и HCI
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
 2Al + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2 ( водорода получается в полтора раза больше чем было Al ) кол=во алюминия 27/27 = 1моль. , водорода будет 1,5 моль. или 1,5 * 22.4 = 33.6л ( н. у.)....
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