Определить массовую долю сульфата железа (2) в растворе полученного при растворен??и 208, 5г. железного купороса в 1291, 5мл.воды

Химия
Определить массовую долю сульфата железа (2) в растворе полученного при растворен??и 208, 5г. железного купороса в 1291, 5мл.воды
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Ответ(ы):
Гость:
Дано:  m(FeSO₄*7H₂O) = 208,5 г  V(H₂O) = 1291,5 мл = 1291,5 г Найти: ω(FeSO₄) = ? ω(FeSO₄)(начальная) = M(FeSO₄)/M(FeSO₄*7H₂O) = 152/278 = 0,55 m(FeSO₄) = ω(FeSO₄)(начальная) * m(FeSO₄*7H₂O) = 0,55 * 208,5 = 114,8 г m(р-ра) =  m(H₂O) + m(FeSO₄*7H₂O) = 1291,5 + 208,5 = 1500 г ω(FeSO₄) = m(FeSO₄)/m(р-ра) = 114,8/1500 * 100% = 7,65 %
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