Назови свои любимые передачи. В каких названиях отражаются темы этих передач
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Назови свои любимые передачи. В каких названиях отражаются темы этих передач
Ответ(ы):
Гость:
Моя любимая передача эта Живи в Ижевске. там рассказывается про событие в городе и тд. эта передача идёт по каналу ТНТ. хаха мне не оч нравится, незнаю как вам
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