Найдите значение выражения 32000:4*7-48093

Математика
Найдите значение выражения 32000:4*7-48093
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)3200:4=800 2)800*7=5600  3)48093:123=391 4)5600-391=5209
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