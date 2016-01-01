Спишите предложения, вставляя в них 2-3 существительных, подходящих по смыслу. Каким членом предложения они являются? В каком падеже стоят эти существительные? 1.Река ручей. - - -естественные потоки воды. 2.Оттепель, гололед...

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Спишите предложения, вставляя в них 2-3 существительных, подходящих по смыслу. Каким членом предложения они являются? В каком падеже стоят эти существительные? 1.Река ручей. - - -естественные потоки воды. 2.Оттепель, гололедица, - - -явление природы. 3.Шахтёр, юноша, - - -люди.

Автор: Гость