Длина первой стороны треугольника 18см, второй -в 3 раза меньше, а длина третьей сто??оны 14см. Найди периметр этого треугольника. Помогите пожалуйста! !

Математика

Длина первой стороны треугольника 18см, второй -в 3 раза меньше, а длина третьей сто??оны 14см. Найди периметр этого треугольника. Помогите пожалуйста! !

Автор: Гость