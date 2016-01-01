Длина первой стороны треугольника 18см, второй -в 3 раза меньше, а длина третьей сто??оны 14см. Найди периметр этого треугольника. Помогите пожалуйста! !

Математика
Длина первой стороны треугольника 18см, второй -в 3 раза меньше, а длина третьей сто??оны 14см. Найди периметр этого треугольника. Помогите пожалуйста! !
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 18:3=6(см)- 2 сторона 2) 18+6+14=38(см)- Р Ответ: Р треугольника равен 38 см
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