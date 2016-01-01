Решите уравния 3438+x:6=10004
Математика
Решите уравния 3438+x:6=10004
Ответ(ы):
Гость:
10004-3438=6566 6566*6=39396 х=39396
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