В чем основное преимущество устной речи перед писменной
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В чем основное преимущество устной речи перед писменной
Ответ(ы):
Гость:
Устная речь мы говорим а перед письменной мы пишем вроди тттттак
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