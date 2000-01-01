Исправьте ошибки, просклоняйте правильно словосочетания И.п. Полтора кило Р.п. Полторы килы. Д.п. Полторе киле. В.п. Полтора кила. Т.п. Полторой килой. П.п.(О) полторях килях
Русский язык
Исправьте ошибки, просклоняйте правильно словосочетания И.п. Полтора кило Р.п. Полторы килы. Д.п. Полторе киле. В.п. Полтора кила. Т.п. Полторой килой. П.п.(О) полторях килях
Ответ(ы):
Гость:
И.П полтора кило Р.п Полтора кило Д.п полтора кило В.п Полтора кило Т.п полтора кило Д.п о полтора кило
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