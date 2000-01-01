Құт- береке сөзің калай тасымалдауға болады
Қазақ тiлi
Құт- береке сөзің калай тасымалдауға болады
Ответ(ы):
Гость:
ҚҰТ-БЕ-РЕ-КЕ ВЕД ЖЕ ОСЫЛАЙ
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