Расставьте знаки препинания. 1. Толстая женщина ухаживающая за Иваном благоговейно посмотрела на профессора. 2.Весь взъерошенный и выпачканный красками он стоял перед затянутым холстом. 3.Точно вырезанные из черного дерева с...

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Расставьте знаки препинания. 1. Толстая женщина ухаживающая за Иваном благоговейно посмотрела на профессора. 2.Весь взъерошенный и выпачканный красками он стоял перед затянутым холстом. 3.Точно вырезанные из черного дерева силуэты двигаются вокруг костра.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Толстая женщина, ухаживающая за Иваном, благоговейно посмотрела на профессора. в остальных двух предложениях знаков препинания нет они там не нужны, потому что определяемое слово стоит после причастия
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