Стороны параллелограмма равны 10 и 70 .высота,опущенная на первую сторону равна 42 .н??йдите высоту опущенную на вторую сторону параллелограмма

Геометрия
Стороны параллелограмма равны 10 и 70 .высота,опущенная на первую сторону равна 42 .н??йдите высоту опущенную на вторую сторону параллелограмма
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
A=10 b=70  h(a)=42  S=a*h(a)  S=10*42=420  S=b*h(b) ⇒ h(b)=S/b  h(b)=420/70=6 Примечания: h(a) - это высота опущенная на первую сторону, h(b) - на вторую 
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