Стороны параллелограмма равны 10 и 70 .высота,опущенная на первую сторону равна 42 .н??йдите высоту опущенную на вторую сторону параллелограмма

Геометрия

Стороны параллелограмма равны 10 и 70 .высота,опущенная на первую сторону равна 42 .н??йдите высоту опущенную на вторую сторону параллелограмма

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