Стороны параллелограмма равны 10 и 70 .высота,опущенная на первую сторону равна 42 .н??йдите высоту опущенную на вторую сторону параллелограмма
Геометрия
Стороны параллелограмма равны 10 и 70 .высота,опущенная на первую сторону равна 42 .н??йдите высоту опущенную на вторую сторону параллелограмма
Ответ(ы):
Гость:
A=10 b=70 h(a)=42 S=a*h(a) S=10*42=420 S=b*h(b) ⇒ h(b)=S/b h(b)=420/70=6 Примечания: h(a) - это высота опущенная на первую сторону, h(b) - на вторую
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