Сравните дробь 5/3 и 8/15
Математика
Сравните дробь 5/3 и 8/15
Ответ(ы):
Гость:
5/13 меньше 8/15 больше
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