Вопрос : Как это по английски: ходить в школу , .....написать Go to scholl или же to go to scholl ( прибавим to н.ч)?
Английский язык
Вопрос : Как это по английски: ходить в школу , .....написать Go to scholl или же to go to scholl ( прибавим to н.ч)?
Ответ(ы):
Гость:
Going to shcool. Понял почему?
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