Сочини рассказ о парнишке, с которым встретился танкист.

Гость: Гость:

Однажды, во время войны, произошел случай. Небольшую деревню взяли под контроль немецкие силы, но сбежал один парнишка лет тринадцати. Прошла неделя после побега. Мальчик прятался в лесу, ел ягоды, пил воду из речки, а по ночам прятался в пещерке, про которую знали только местные ребята. Утром, он почувствовал, что его трясут за плечо. Открыв глаза, он увидел мужчину лет сорока. - Пацан, что ты тут делаешь? - спросил мужчина. - Выживаю, - тихо проговорил мальчик. - Деревню немцы захватили. - А случайно ли, не та деревня, что на выходе из леса стоит? - спросил мужчина, на что получил кивок. - Освободили мы твою деревню. А всё благодаря моему танку. - Танку? - удивился мальчик. - Вы танкист? - Верно, мальчик, верно. - улыбнулся мужчина. - Теперь иди домой, мамака поди переживает. - Когда я вырасту, стану танкистом! Тоже буду сражаться на войне! - улыбнулся мальчик и убежал. "Надеюсь, когда ты вырастешь войны не будет." - подумал солдат смотря в след убегающему мальчику и вспоминая своего сына.