Сочинение на тему "чем я больше всего люблю заниматься и почему" я люблю футбол

Русский язык
Сочинение на тему "чем я больше всего люблю заниматься и почему" я люблю футбол
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я люблю футбол. я люблю спорт .  мне нравиться побеждать , и даже если я не выйграю мне будет все равно главное что мне весело играть .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Обчисли 12кг40г/8г, 2т448кг/6, 29м60см/4см
Ответить
Русский язык
1. прогрохотал в горах колхозный грузовик 2.пропела в поле военная труба 3. прогр??мел на север далёкий поезд 4. с криком промелькнула в неб...
Ответить
Математика
Сколько дециметров в 427 сантиметрах
Ответить
Литература
Сочини рассказ о парнишке, с которым встретился танкист.
Ответить
Математика
Сделай к задаче чертеж и реши её .Мотоциклист едет по шоссе со скоростью 45 км/час .Какое расстояние он проедет за 4 часа
Ответить