Сочинение на тему "чем я больше всего люблю заниматься и почему" я люблю футбол
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Сочинение на тему "чем я больше всего люблю заниматься и почему" я люблю футбол
Ответ(ы):
Гость:
Я люблю футбол. я люблю спорт . мне нравиться побеждать , и даже если я не выйграю мне будет все равно главное что мне весело играть .
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