Обчисли 12кг40г/8г, 2т448кг/6, 29м60см/4см
Математика
Обчисли 12кг40г/8г, 2т448кг/6, 29м60см/4см
Ответ(ы):
Гость:
12кг40г=12040г :8=1кг505г , 2т448кг=2448кг:6=408кг ,29м60см=2960:4=7м40см
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