Прямые AB и CD, EF и KL, изображённые на рисунке 7.25, взаимно перпендикулярны. Угол AOK = 40° и угол EDB=120°. Найдите градусную меру угла EDF. Пожалуйста помогите!!!

Математика

Прямые AB и CD, EF и KL, изображённые на рисунке 7.25, взаимно перпендикулярны. Угол AOK = 40° и угол EDB=120°. Найдите градусную меру угла EDF. Пожалуйста помогите!!!

Автор: Гость