Прямые AB и CD, EF и KL, изображённые на рисунке 7.25, взаимно перпендикулярны. Угол AOK = 40° и угол EDB=120°. Найдите градусную меру угла EDF. Пожалуйста помогите!!!
Математика
Прямые AB и CD, EF и KL, изображённые на рисунке 7.25, взаимно перпендикулярны. Угол AOK = 40° и угол EDB=120°. Найдите градусную меру угла EDF. Пожалуйста помогите!!!
Ответ(ы):
Гость:
Будет edf 70 процентов
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