Пете дали 150 секунд он пробежал за 30 секунд сколько секунд осталось??

Математика
Пете дали 150 секунд он пробежал за 30 секунд сколько секунд осталось??
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ответ: осталось120 секунд
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Нужно поставить эти 3 слова во все формы есiмше, заранее спасибо! Слова:Айтылды, Бередi, айтқарады
Ответить
Математика
Представьте, что вы подсчитали доходы и расходы, и вычислите сумму: а) (+1) + (+3) (-4) + (+1) (-3) + (-3)
Ответить
Математика
Прямые AB и CD, EF и KL, изображённые на рисунке 7.25, взаимно перпендикулярны. Угол AOK = 40° и угол EDB=120°. Найдите градусную меру угла EDF. ...
Ответить
Математика
Периметр квадрата 64 см. Найди длину прямоугольника Ширина которого равна 4 см, а площадь в 2 раза меньше ,чем площадь квадрата
Ответить
Русский язык
Сочинение на тему "чем я больше всего люблю заниматься и почему" я люблю футбол
Ответить