Пете дали 150 секунд он пробежал за 30 секунд сколько секунд осталось??
Математика
Пете дали 150 секунд он пробежал за 30 секунд сколько секунд осталось??
Ответ(ы):
Гость:
Ответ: осталось120 секунд
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