Нужно поставить эти 3 слова во все формы есiмше, заранее спасибо! Слова:Айтылды, Бередi, айтқарады

Қазақ тiлi

Нужно поставить эти 3 слова во все формы есiмше, заранее спасибо! Слова:Айтылды, Бередi, айтқарады

Автор: Гость