Нужно поставить эти 3 слова во все формы есiмше, заранее спасибо! Слова:Айтылды, Бередi, айтқарады
Қазақ тiлi
Нужно поставить эти 3 слова во все формы есiмше, заранее спасибо! Слова:Айтылды, Бередi, айтқарады
Ответ(ы):
Гость:
ЙТЫЛҒАН БЕРГЕН АЙТҚАРҒАН
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