5 предложений с примерами 5 предложений с вводными словами 5 предложений со сравнительными оборотами
Русский язык
5 предложений с примерами 5 предложений с вводными словами 5 предложений со сравнительными оборотами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В понедельник, возможно, выпадет снег. Совсем скоро,безусловно, птицы улетят на юг. Стало жарко, значит, в доме затопили печь. Наконец, завтра скажут результаты экзамена. Возможно, он просто не смог предупредить. Ночью лететь было безопасней, нежели днём. И видел он себя богатым, как во сне. Сегодня было теплее, чем вчера. Всё вокруг цвело, подобно райскому саду. Нам было весело, как и в прошлый понедельник.
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