5 прислівїв про гідність та честь
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5 прислівїв про гідність та честь
Ответ(ы):
Гость:
Совість гризе без зубів. "Бережи плаття з нову, а честь – змолоду" ."Батьком-матірю не хвались, а хвалися честю " . "Гідність людини визначається її вчинками" , "Хто честі не має, ані сто кувачів йому не прикує"
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