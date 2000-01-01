Плиз помогите срочно надо пожалуйста пожалуйста завтра с первой смены учусь а если незделаю то вляпят 2 и родители изобют правдо изабют решите уровнение 1600:80+t=60 (2000-600):f=70 d-(1300-678)=400
Математика
Плиз помогите срочно надо пожалуйста пожалуйста завтра с первой смены учусь а если незделаю то вляпят 2 и родители изобют правдо изабют решите уровнение 1600:80+t=60 (2000-600):f=70 d-(1300-678)=400
Ответ(ы):
Гость:
1)1600:80+t=60 20+t=60 t=60-20 t=40 2)(2000-600):f=70 1400:f=70 f=1400:70 f=20 3)d-(1300-678)=400 d-622=400 d=400+622 d=1022
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