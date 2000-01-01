Плиз помогите срочно надо пожалуйста пожалуйста завтра с первой смены учусь а если незделаю то вляпят 2 и родители изобют правдо изабют решите уровнение 1600:80+t=60 (2000-600):f=70 d-(1300-678)=400

Математика

Плиз помогите срочно надо пожалуйста пожалуйста завтра с первой смены учусь а если незделаю то вляпят 2 и родители изобют правдо изабют решите уровнение 1600:80+t=60 (2000-600):f=70 d-(1300-678)=400

Автор: Гость