Как твоя школа может участвовать в рыночных отношениях ?

Экономика
Как твоя школа может участвовать в рыночных отношениях ?
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Автор: Гость
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Гость:
Закрыть учебники и оборудование для всяких предметов ( физика, химия, биология) закупать продукты в столовку и пробовать готовые блюда
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