Как называются числа при вычитании. уменьшаемое вычетаемое разность так?

Математика
Как называются числа при вычитании. уменьшаемое вычетаемое разность так?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Да! УМЕНЬШАЕМОЕ,ВЫЧЕТАЕМОЕ,РАЗНОСТЬ.
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