Определите стиль текста!!!!Гаснет багряный луч солнца. Морозные туманные сумерки опускаются над тайгой. Громко потрескивает лёд на речке, замерли тёмно-зелёные ели. С северо-запада потягивает не резкий, но такой жгуче-холодный ...

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Определите стиль текста!!!!Гаснет багряный луч солнца. Морозные туманные сумерки опускаются над тайгой. Громко потрескивает лёд на речке, замерли тёмно-зелёные ели. С северо-запада потягивает не резкий, но такой жгуче-холодный ветерок, что всё живое спешит укрыться. Однако соболя это не касается. Пушистому зверьку мороз не страшен: драгоценный мех надёжно предохраняет его от стужи. Соболь бесстрашно выходит на охоту.

Автор: Гость