Образуй от данных имен существительных однокоренные глаголы .напиши ВЕСЕЛЬЕ ИНТЕРЕС ЧИСТОТА ХОД ЦВЕТ БОРЬБА ГОСТЬ
Русский язык
Образуй от данных имен существительных однокоренные глаголы .напиши ВЕСЕЛЬЕ ИНТЕРЕС ЧИСТОТА ХОД ЦВЕТ БОРЬБА ГОСТЬ
Ответ(ы):
Гость:
Веселиться ,интересоваться,чистить,ходить,борется,гостить
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