Море названое в честь дежнева

География
Море названое в честь дежнева
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Море не знаю, однако есть Мыс Дежнева
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