5 рабочих стооили домик за 14 часов. За сколько построят этот домик 8 рабочих??
Математика
5 рабочих стооили домик за 14 часов. За сколько построят этот домик 8 рабочих??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 х - = - 8 14 8х=14•5 8х=70 Х=70:8 Х=8,75 Рабочие построят этот домик за 8,75 часов Ответ: 8,75 часов
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