5) расскажите о жизни людей на берегу Северного Ледовитого океана вопрос помогите плизз завтра география
География
5) расскажите о жизни людей на берегу Северного Ледовитого океана вопрос помогите плизз завтра география
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Люди, живущие на берегах Северного Ледовитого океана, в основном представлены отдельными друг от друга небольшими поселениями. Их деятельность заключается в основном в вылове рыбы. Если же рассматривать отдельно города, то как правило это морские порты, где большая часть населения занята судоходным делом.
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