СРОЧНО!!!!!!!!!!! УМОЛЯЮ!!!! ПОМОГИТЕ!!!!!!!! С одного участка собрали 8 мешков картофеля, ?? с другого 6 таких мешков. Всего собрали 448 кг. Сколько килограммов картофеля собрали с каждого участка?

Математика

СРОЧНО!!!!!!!!!!! УМОЛЯЮ!!!! ПОМОГИТЕ!!!!!!!! С одного участка собрали 8 мешков картофеля, ?? с другого 6 таких мешков. Всего собрали 448 кг. Сколько килограммов картофеля собрали с каждого участка?

Автор: Гость