СРОЧНО!!!!!!!!!!! УМОЛЯЮ!!!! ПОМОГИТЕ!!!!!!!! С одного участка собрали 8 мешков картофеля, ?? с другого 6 таких мешков. Всего собрали 448 кг. Сколько килограммов картофеля собрали с каждого участка?

Математика
СРОЧНО!!!!!!!!!!! УМОЛЯЮ!!!! ПОМОГИТЕ!!!!!!!! С одного участка собрали 8 мешков картофеля, ?? с другого 6 таких мешков. Всего собрали 448 кг. Сколько килограммов картофеля собрали с каждого участка?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8 + 6 = 14 всего мешков 448 / 14 = 32 кг в 1 мешке 32* 8 = 256 кг собрали с 1 участка  32*6 = 192 кг собрали со второго
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