Помогите пожалуйста номер 3 и 2 (конец)
Математика
Помогите пожалуйста номер 3 и 2 (конец)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№3 S=12м*5м=60м^2 60м^2*3=180м^3 (вмещается кубических метров) №2 a=10см, S=15дм^2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Какие группы слов можно назвать словосочетанием. бросаться снегом. кувшин разбил??я. радоваться дождю. удивлятся красоте. журавль летит. тюльпан цв...
Алгебра
Помогите пожалуйста решить задачу!) Два автомата изготавливают детали, которые поступают на один конвейер. Вероятность получения бракованной дета...
Математика
За 0,7 кг колбасы заплатили 2.03 руб. Сколько надо заплатить за 1.5 кг за такой же колба??ы? Сколько колбасы можно купить на 1,16 руб?