Помогите пожалуйста номер 3 и 2 (конец)

Математика
Помогите пожалуйста номер 3 и 2 (конец)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№3 S=12м*5м=60м^2 60м^2*3=180м^3 (вмещается кубических метров) №2 a=10см, S=15дм^2
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