Какие группы слов можно назвать словосочетанием. бросаться снегом. кувшин разбил??я. радоваться дождю. удивлятся красоте. журавль летит. тюльпан цветет. собрать букет. засыпать сахаром

Русский язык
Какие группы слов можно назвать словосочетанием. бросаться снегом. кувшин разбил??я. радоваться дождю. удивлятся красоте. журавль летит. тюльпан цветет. собрать букет. засыпать сахаром
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бросаться снегом,радоваться дождю,удиться красоте,собрать букет,засыпать сахаром.
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