Помогите пожалуйста решить задачу!) Два автомата изготавливают детали, которые поступают на один конвейер. Вероятность получения бракованной детали на первом автомате 0,06, на втором – 0,09. Производительность второго автомата...

Гость: Гость:

Ну давай считать. Предполагаем, что первый автомат за час изготовит 100 деталей, в то время как второй автомат, за час, изготовит 200 деталей. Среди 100 деталей изготовленных первым автоматом, 100*0,06 = 6 могут быть бракованными, а среди 200 деталей изготовленных вторым автоматом, их может быть 200*0,09 = 18 . Тогда как на конвейр, поступило 100+200 = 300 деталей, среди которых, может быть 18+6 = 24 бракованных. Тогда вероятность того, что мы возьмем бракованную среди всех: 24/300 = 0.08 Ответ: 0.08