Разберите слова по составу: Посеребренная,по-праздничному,развеселившись
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Разберите слова по составу: Посеребренная,по-праздничному,развеселившись
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Посеребренная По-приставка Серебр-корень Ен-суффикс Н-суффикс Ая-окончание Попраздничному По-приставка Праздн-корень Ич-окончание Н-суффикс Ому-окончание Развеселившись Раз-приставка Весел-корень Ив-окончание Ш-суффикс Ись-окончание
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