Здравствуйте. Помогите пожалуйста решить задачи - их нужно написать через PascalABC (??ли PascalABCNet), Dev C++ и Visual Basic 6.0. Нужно очень срочно! Или хоть что-нибудь из этого.

Информатика

Здравствуйте. Помогите пожалуйста решить задачи - их нужно написать через PascalABC (??ли PascalABCNet), Dev C++ и Visual Basic 6.0. Нужно очень срочно! Или хоть что-нибудь из этого.

Автор: Гость