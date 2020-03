Здравствуйте. Помогите пожалуйста решить задачи - их нужно написать через PascalABC (??ли PascalABCNet), Dev C++ и Visual Basic 6.0. Нужно очень срочно! Или хоть что-нибудь из этого.

Гость: Гость:

#include "stdafx.h"#include <iostream>#include "conio.h" #include "math.h" using namespace std; int _tmain(){ setlocale(LC_ALL, "Russian"); float p, m; cout << "Вводим p - "; cin >> p; if (845 <= p < 924) { m = pow((0.658 * pow(p, 2)) / 8.56 * pow(10, 5) - pow(p, 2), 2); cout << "m - " << m << endl; } else if (780 < p < 845) { m = pow((0.456*pow(p, 2) / 8.33*pow(10, 5) - pow(p, 2)), 2); cout << "m - " << m << endl; } else cout << "Неправильное значение p"; _getch(); return 0;}