Веревку разрезали в 5 местах. Сколько частей получилось??
Математика
Веревку разрезали в 5 местах. Сколько частей получилось??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
____І____І____І____І____І____ 6 частей 6 частей. Нарисуй прямую и отметь на ней 5 участков. Как раз получится 6 частей.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Русский язык
1. укажите прилагательные которые могут сочетаться с сущ 3 склонения: зимний,голуб??й,большой,летней,тихий 2.каким членом предложение является ка...
Обществознание
Раскройте на трех примерах цели деятельности институтов гражданского общества в современной России! ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!