ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ИТОГИ 2-ОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ(1941-1945)
История
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ИТОГИ 2-ОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ(1941-1945)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Победа над фашизмом понятно ведь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Русский язык
1. укажите прилагательные которые могут сочетаться с сущ 3 склонения: зимний,голуб??й,большой,летней,тихий 2.каким членом предложение является ка...
Обществознание
Раскройте на трех примерах цели деятельности институтов гражданского общества в современной России! ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!
Физика
Масса снаряжения воздушного шара (оболочки, сетки, корзины) составляет 443 кг. Объём шара — 1600м³. Найди, какой подъёмной силой будет обладать э...
Английский язык