ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ИТОГИ 2-ОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ(1941-1945)

История
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ИТОГИ 2-ОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ(1941-1945)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Победа над фашизмом понятно ведь
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