1. укажите прилагательные которые могут сочетаться с сущ 3 склонения: зимний,голуб??й,большой,летней,тихий 2.каким членом предложение является каждое слово в тексте: выполз кот и сидит у корытца,умывается бархатной лапкой
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1. укажите прилагательные которые могут сочетаться с сущ 3 склонения: зимний,голуб??й,большой,летней,тихий 2.каким членом предложение является каждое слово в тексте: выполз кот и сидит у корытца,умывается бархатной лапкой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. большой,летней. 2. Выполз-сказуемое,кот-подлежащее,и-союз,сидит-сказуемое,у корытца-обстоятельство, умывается-сказуемое, бархатной - определение, лапкой-дополнение.
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