1. укажите прилагательные которые могут сочетаться с сущ 3 склонения: зимний,голуб??й,большой,летней,тихий 2.каким членом предложение является каждое слово в тексте: выполз кот и сидит у корытца,умывается бархатной лапкой

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1. укажите прилагательные которые могут сочетаться с сущ 3 склонения: зимний,голуб??й,большой,летней,тихий 2.каким членом предложение является каждое слово в тексте: выполз кот и сидит у корытца,умывается бархатной лапкой

Автор: Гость