Раскройте на трех примерах цели деятельности институтов гражданского общества в современной России! ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!
Обществознание
Раскройте на трех примерах цели деятельности институтов гражданского общества в современной России! ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Основные функции институтов гражданского общества: 1)помогать гражданину в его отношениях с государством, например, быть посредником между гражданином и государством 2)помогать гражданину в реализации его конституционных прав без помощи государства 3)заменять государство в тех случаях, когда это необходимо и возможно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Масса снаряжения воздушного шара (оболочки, сетки, корзины) составляет 443 кг. Объём шара — 1600м³. Найди, какой подъёмной силой будет обладать э...
Английский язык
Литература
Українська мова