Раскройте на трех примерах цели деятельности институтов гражданского общества в современной России! ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!

Гость: Гость:

Основные функции институтов гражданского общества: 1)помогать гражданину в его отношениях с государством, например, быть посредником между гражданином и государством 2)помогать гражданину в реализации его конституционных прав без помощи государства 3)заменять государство в тех случаях, когда это необходимо и возможно