Раскройте на трех примерах цели деятельности институтов гражданского общества в современной России! ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!

Обществознание
Раскройте на трех примерах цели деятельности институтов гражданского общества в современной России! ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Основные функции институтов гражданского общества: 1)помогать гражданину в его отношениях с государством, например, быть посредником между гражданином и государством  2)помогать гражданину в реализации его конституционных прав без помощи государства 3)заменять государство в тех случаях, когда это необходимо и возможно 
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