Помогите пожалуйста нужно очень быстро

Гость: Гость:

Когда у тебя есть горе и ты этим горем поделишься с близким тебе человеком, то тебе становится легче, он чувствует теперь ровно половину твои переживаний. А тебе стало легче от того, что ты поделился горем с этим человеком, но все равно у тебя же это горе остаётся и никуда не исчезает, а значит, что половину своих переживаний и проблем ты отдал своему близкому и теперь вас уже двое и горе вам обоим не кажется таким страшным, т.к. вы вместе. Когда же тебе радостно, то ты в плеске эмоций выбрасываешь это всё опять же на своего близкого и этот близкий человек радуется, но радуется вдвойне больше, чем ты. Ему хорошо, что ты улыбаешься. Точно так же перефразируй на дружбу народов )