Стремительная и отмечающим морфемный разбор слова

Русский язык
Стремительная и отмечающим морфемный разбор слова
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
отмечающие—  несовершенный вид, переходный, настоящее время, действительный залог неодушевлённое, множественное число, винительный падеж отмечающие— несовершенный вид, переходный, настоящее время, действительный залог множественное число, именительный падеж
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