Стремительная и отмечающим морфемный разбор слова
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Стремительная и отмечающим морфемный разбор слова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
отмечающие— несовершенный вид, переходный, настоящее время, действительный залог неодушевлённое, множественное число, винительный падеж отмечающие— несовершенный вид, переходный, настоящее время, действительный залог множественное число, именительный падеж
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