Обозначьте обособленные определения и приложения в тексте, Выделите грамматиче??кие основы в нераспространенных предложениях . Осень над парком тенистым… Ложится Золото кленов на воды пруда. Кружатся листья… Умолкнули пти...
Русский язык
Обозначьте обособленные определения и приложения в тексте, Выделите грамматиче??кие основы в нераспространенных предложениях . Осень над парком тенистым… Ложится Золото кленов на воды пруда. Кружатся листья… Умолкнули птицы... В похолодевшее небо глядится Астра, лучистая астра – звезда. Астру с прямыми ее лепестками С древних времен называли “звездой”. Так бы ее вы назвали и сами. В ней лепестки разбежались лучами От сердцевинки совсем золотой. Близятся сумерки. Тонкий и острый В небе созвездий колышется свет. Астра на клумбе, душистой и пестрой, Смотрит, как светят далекие сестры, И посылает с земли им привет.
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Ложится золото,кружатся листья,лучистая астра
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