1) Начерти план своей комнаты у меня 18кв метров кака решить 2)Выбери удобный масшт??б

Гость: Гость:

Ну я не знаю. план это как выглядит сверху. а удобный масштаб, это какого размера будет план. - нарисуй (начерти) свою комнату видом с верху. и сделай это какого-то размера который те удобен. тоесть рисунок на весь лист или только на половину. как-то так. но ес это задали по математике, то я не знаю. но должно быть так